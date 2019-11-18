РИАМО - 18 ноя. Автомобилист заснял на видео крупный пожар, разгоревшийся в складском помещении на улице Маршала Прошлякова в Москве, ролик выложил пользователь YouTube с ником Stok Nike.

В кадре видно густой черный дым, который окутал значительную площадь над нежилой застройкой. По словам автора видео, из машины он даже смог разглядеть языки пламени в здании.

«У нас тут в Строгине какой-то грандиозный пожар, просто немерено что-то горит там, в больших объемах», - говорит голос за кадром.

О пожаре в Строгине спасателям сообщили в 09:39. Огонь вспыхнул в складском помещении по адресу: улица Маршала Прошлякова, дом 20. Пламя охватило площадь в 600 квадратных метров. Из-за пожара перекрыт Проектируемый проезд №6015.

Как передает корреспондент РИАМО, ликвидация пожара завершается. Дыма стало гораздо меньше, он уже белый. На месте много пожарных машин, спасатели продолжают работу. Дорога перекрыта на расстоянии около 300 метров от горящего здания с каждой стороны.