РИАМО - 18 ноя. Пожар в складском помещении на улице Маршала Прошлякова Москвы локализовали, на месте работает лаборатория, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Москве.

«В 10:43 пожар локализован», - говорится в посте.

Ранее в понедельник в 09:39 в Главное управление МЧС России Москвы поступило сообщение о возгорании складных помещений в автосервисе на улице Маршала Прошлякова, дом 20.

По прибытию на место пожарно-спасательных подразделений было подтверждено открытое горение в складском помещении. Площадь возгорания достигла 600 квадратных метров.

Сейчас на месте работает лаборатория ГУ МЧС России по Москве. Проводятся замеры. Тушение пожара продолжается. Сведений о пострадавших не поступало.

Согласно открытым данным, по данному адресу располагается автосервис.

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