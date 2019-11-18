РИАМО (БАЛАШИХА) - 18 ноя. Жители подмосковной Балашихи впервые отпраздновали День рождения Деда Мороза, театрализованное представление с интерактивными играми и концертом состоялось в парке «Пехорка», сообщается на сайте администрации муниципалитета.

«Мы впервые празднуем День рождения Дедушки Мороза. Надеемся, что это станет ежегодной традицией. Вообще День рождения отмечается 18 ноября, но мы решили устроить праздник в воскресенье (17 ноября – ред.), чтобы массово его отметить. Мы назвали его по-молодежному – «Днюха Деда Мороза», чтобы интересно было не только малышам, но и ребятам постарше», – сказала руководитель комплексного молодежного центра «Спутник» Ирина Беспалова.

Она добавила, что на сцене парка выступили творческие коллективы Балашихи, также для детей провели театрализованное представление и интерактивные игры. Кульминацией праздника стало появление Деда Мороза на самокате.

Дети пожелали ему любви, счастья, здоровья, хорошего настроения и много игрушек. Они рассказали стихи, спели песни и подарили Деду Морозу сладкие подарки, книги и воздушные шарики.

День рождения Деда Мороза в России официально празднуют 18 ноября. Считается, что именно в этот день на его вотчине – в Великом Устюге – в свои права вступает настоящая зима.