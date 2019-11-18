РИАМО - 18 ноя. Со следующего года процесс выявления самовольных построек в столице планируется сделать автоматизированным, сообщил начальник Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы Владислав Овчинский.

«Совместно с департаментом информационных технологий мы уже сейчас «обучаем» камеры самостоятельно распознавать объекты самовольного строительства и иные правонарушения», - сказал Овчинский в интервью газете «Московский комсомолец», опубликованном в понедельник.

Овчинский пояснил, что сотрудники Госинспекции по недвижимости выявляют нарушения дистанционно - с помощью данных аэрофотосъемки и ортофотопланов. Наложение ортофотопланов текущего года и предыдущих лет позволяет отслеживать топографические изменения объектов недвижимости.

«Госинспекция по недвижимости в своей работе по выявлению правонарушений использует квадрокоптеры. С их помощью можно увидеть общую картину, масштаб того, что происходит на территориях ограниченного доступа. Помимо квадрокоптеров, мы используем систему городского видеонаблюдения», - добавил Овчинский.

По его словам, данные методы контроля значительно экономят время и при этом повышают эффективность работы инспекторов.

Глава ведомства также сообщил, что в основном выявляемые нарушения связаны с возведением объектов самовольного строительства на земельных участках, не предназначенных для целей строительства и реконструкции, с самозахватом и захламлением участков.