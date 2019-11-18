РИАМО - 18 ноя. Движение по Проектируемому проезду №6015 в районе Строгино на северо-западе Москвы полностью перекрыто из-за пожара на складе, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы столичной Госавтоинспекции.

«По Проектируемому проезду №6015 движение ограничено. Участников дорожного движения просим выбирать пути объезда», - сказал собеседник агентства.

О пожаре спасателям сообщили в 09:39 в понедельник. Горит склад на улице Маршала Прошлякова, дом 20. На данный момент огонь охватил площадь в 600 квадратных метров.