РИАМО (КОРОЛЕВ) - 18 ноя. Волонтеры передали необходимые вещи для детского стационара в подмосковном Королеве, сообщил «РИАМО в Королеве» представитель городской больницы.

Вещи для стационара передала волонтер Ирина, которая давно помогает детскому стационару королевской городской больницы.

«Собрать денежные средства для приобретения телевизора, средств по уходу, специального детского питания и других необходимых для деток вещей ей помогли не только неравнодушные королевцы, но и жители других российских городов. Мы от всего сердца благодарим Ирину и всех, кто принял участие, за неравнодушие, доброту и милосердие к малышам», – сказал собеседник агентства.