РИАМО - 18 ноя. Пожар в складском помещении на улице Маршала Прошлякова Москвы достиг 600 квадратных метров, его продолжают тушить, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по столице.

В понедельник в 09:39 в МЧС Москвы поступило сообщение о возгорании в квартире на улице Маршала Прошлякова, дом 20. По прибытию на место пожарно-спасательных подразделений было подтверждено открытое горение в складском помещении.

«По предварительным данным, площадь пожара составляет 600 квадратных метров», - говорится в материале.

Тушение пожара продолжается. Сведений о пострадавших не поступало. Информация уточняется.

Согласно открытым данным, по данному адресу располагается автосервис.

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