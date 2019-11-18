РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 18 ноя. Сотрудники подразделения пожарно-спасательного гарнизона подмосковных Люберец 20 раз выезжали по сигналу тревоги на прошедшей неделе, сообщил в понедельник на оперативном совещании в администрации округа начальник ФГКУ 16-го отряда ФПС по Московской области Павел Иванов.

«На минувшей неделе подразделение Люберецкого пожарно-спасательного гарнизона осуществило 20 выездов по сигналу тревоги. Оно участвовало в ликвидации четырех пожаров, три из них были в Люберцах в жилом секторе», – сказал Иванов.

Он добавил, что 15 ноября пожар произошел по адресу: улица Строителей, дом 6.

«Сообщение о пожаре поступило в 7:00, по прибытию было установлено, что происходит открытое горение в квартире на первом этаже, в результате пожара пострадали муж с женой. Бригадами скорой помощи они были доставлены в больницу», – сказал Иванов.