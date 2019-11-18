РИАМО - 18 ноя. 60% пользователей столичного велопроката в 2019 году являются мужчинами, среднее время поездки составило 27 минут, сообщил журналистам в понедельник заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов.

«60% пользователей велопроката - мужчины, 40% - женщины. Среднее время поездки составило 27 минут - это хороший показатель. <...> Самое интересное для города использование велосипеда, конечно, это транспорт «последней мили» (возможностью доехать до дома, минуя общественный транспорт - ред.). Будем всячески стараться делать так, чтобы велосипедистов в городе было больше и, чтобы больше использовали наши прокатные велосипеды», - сказал Ликсутов.

По его словам, постоянно анализируется информация - где наиболее востребованы станции велопроката. Наиболее активные пользователи отмечены в Хамовниках и Тверском районе.

В этом году сезон велопроката стартовал в Москве 25 апреля и завершился 17 ноября. За сезон было совершено более 5,5 миллионов поездок на прокатных велосипедах, что на 18% больше, чем в 2018 году.