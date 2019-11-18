РИАМО - 18 ноя. Двадцать шесть случаев заболевания раком зафиксировали онкологи во время профилактического обследования в Московском областном онкологическом диспансере в подмосковной Балашихе, 381 человек из разных городов Подмосковья осмотрели в день ранней диагностики, сообщается на странице медучреждения в соцсети «ВКонтакте».

Акция проводится в онкодиспансере два раза в год – весной и осенью, когда жители Подмосковья могут оформить первичную медицинскую карту и бесплатно обследоваться на наличие онкозаболеваний. Прием вели 20 врачей, среди которых торакальный хирург, гинекологи, маммологи, дерматологи, специалисты по заболеваниям ЖКТ, голова-шея. Также работали три кабинета УЗИ, кабинет маммографии, проводились цитологические исследования.

«По показаниям онкологов, 16 ноября было проведено 32 ультразвуковых и 29 маммографических обследования, а также 34 цитологических исследования. Всего же в онкодиспансер обратился 381 человек. При этом, 279 – по предварительной записи, а 102 – без записи», – сказал заведующий консультативно-диагностическим центром Московского областного онкодиспансера Виктор Романчук.

Он добавил, что за один день было выявлено с наибольшей вероятностью 26 случаев онкологии. В том числе, 12 случаев рака кожи, шесть – щитовидной железы, три – рака матки, два рака кишечника, по одному случаю рака простаты, молочной железы и средостения. Также у 12 человек врачи подозревают появление новообразования.

Все эти пациенты были направлены на прием в рабочие дни в консультативно-диагностический центр Московского областного онкодиспансера для консультации и назначения лечения в случае подтверждения диагноза.

Кроме балашихинцев проверить свое здоровье в день ранней диагностики приехали жители Ногинского района, Реутова, Щелково, Мытищ, Люберец, Егорьевска, Наро-Фоминска, Одинцово, Можайска, Видного.