РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 ноя. В нынешнем году на дорогах Подольска произошло около 120 дорожно-транспортных происшествий (ДТП) с пострадавшими, в 12 случаях погибли люди, сообщается в группе «Подольск за безопасность на дорогах» в соцсети «ВКонтакте».

Ежегодно, в третье воскресенье ноября в России отмечают День памяти жертв ДТП. В текущем году данная дата выпала на 17 ноября. Данное событие призвано привлечь внимание всех людей к печальному факту: во всем мире в результате ДТП ежедневно погибает более 3 тысяч человек и около 100 тысяч получают серьезные травмы.

«Печальной статистики не избежал и Подольск. На территории обслуживания отдела ГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск (в 2019 году – ред.) было зарегистрировано 118 ДТП, где имеются пострадавшие, из них 12 в которых погибли люди. Случаев смерти детей в текущем году не допущено», – говорится в сообщении.

На площади Славы городского округа на днях сотрудники Госавтоинспекции, представители комитета по образованию администрации округа, члены общественного совета при УМВД России по Подольску, а также школьники и студенты почтили память погибших в ДТП минутой молчания и выпустили в небо воздушные шары белого цвета.

Также в рамках мероприятия на пешеходных переходах участники провели профилактическое мероприятие, обращая внимание каждого на неукоснительное соблюдение правил безопасности в дорожно-транспортной среде, вручая тематические листовки.