РИАМО (КОРОЛЕВ) - 18 ноя. День открытых дверей пройдет в Технологическом университете Королева 24 ноября, сообщила «РИАМО в Королеве» начальник отдела взаимодействия со СМИ и общественностью университета Анна Клочнева.

Будущие абитуриенты и их родители смогут познакомиться с университетом, его подразделениями и кафедрами, руководством и профессорско-преподавательским составом, узнать о правилах приема и направлениях подготовки.

«В ближайшее воскресенье, 24 ноября, в Технологическом университете состоится День открытых дверей. Начало Дня открытых дверей в 12:00», – сказала Клочнева.

День открытых дверей пройдет во всех структурных подразделениях Технологического университета: в первом корпусе по адресу: улица Гагарина, дом 42 (высшее образование); в Колледже космического машиностроения и технологий по адресу: улица Пионерская, дом 8 и в Техникуме технологий и дизайна на улице Стадионной, дом 1.