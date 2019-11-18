РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 ноя. В парке Талалихина Подольска провели лечение старинного дуба, который посадили в начале XIX века, сообщается в группе «Парк культуры и отдыха имени Талалихина | Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«В выходные (с 16 по 17 ноября, – ред.) в парке Талалихина был произведен ряд мероприятий по лечению и восстановлению сердцевины огромного старого дуба недалеко от фонтана. Незадолго до устранения повреждений, специалисты осмотрели дерево, провели диагностику и выявили причину появления повреждений и методы оздоровления крупномера», – говорится в сообщении.

Специалисты провели очистку раневой поверхности – удалили пыль, грязь с древесины с нарушенной структурой, обработали очищенную рану дезинфицирующим раствором. После лечения осуществится заделка трещины дерева при помощи специальной пасты.

«Самым последним этапом (когда дезинфицирующее средство сделает свою работу) специалисты заделают полость дуба постоянным прочным составом, которое позволит дереву расти и радовать посетителей парка», – заключается в материале.

В группе отмечается, что данное дерево старше самого парка, основанного в середине XIX века.