РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 18 ноя. На прошедшей неделе в полицию подмосковных Люберец поступило 1,5 тысячи обращений от жителей округа, сообщил в понедельник на оперативном совещании замначальника полиции по охране общественного порядка МУ МВД России «Люберецкое» Сергей Разгуляев.

«В МУ МВД России «Люберецкое» поступило 1 501 тысяча обращений от жителей. По ним возбудили 39 уголовных дел, 37 из них раскрыли», – сказал Разгуляев.

Он добавил, что за неделю на территории обслуживания произошло 153 ДТП, из них четыре с пострадавшими.

«Также зарегистрировано убийство на территории округа. 13 ноября поступило сообщение в дежурную часть Малаховского отдела полиции по системе 112 о том, что по адресу: поселок Малаховка, улица Южная, дом 46 обнаружен труп мужчины. В ходе проверки установлено, что после совместного распития спиртных напитков на почве неприязненных отношений мужчина нанесен несколько ударов тупым предметом своему знакомому, после которых он скончался», – сказал Разгуляев.

По его словам, возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан.