РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 ноя. Детский вокальный ансамбль «Смородина» из Подольска завоевал Гран-при на международном конкурс-фестивале в Москве, сообщается в группе «Официальный Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

В Москве 17 ноября прошел международный конкурс-фестиваль творческих коллективов «Единство России», который проходил при поддержке генерального совета партии «Единая Россия», Госдумы РФ, Государственного российского Дома народного творчества Минкультуры РФ, министерства культуры РФ, Мосгордумы, Московской государственной академической филармонии.

«Городской округ Подольск представил на конкурсе народный коллектив «Хор русской песни «Родники» и детский вокальный ансамбль «Смородина» Дома культуры «Металлург». По результатам конкурса хор стал лауреатом I степени и лауреатом II степени, а ансамбль «Смородина» стал обладателем Гран-при и лауреатом I степени», – говорится в сообщении.