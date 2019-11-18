РИАМО (МЫТИЩИ) – 18 ноя. В городском округе Мытищи местному жителю предъявили обвинение в убийстве мужчины на проезжей части дороги, говорится в сообщении пресс-службы Главного следственного управления СК РФ по Московской области.

«Следователем следственного отдела по городу Мытищи ГСУ СК РФ по Московской области 68-летнему местному жителю предъявлено обвинение в убийстве мужчины (статья 105 часть 1 УК РФ). Ранее сообщалось, что днем 16 ноября в Мытищах на проезжей части дороги между 68-летним водителем автомобиля и 43-летним пешеходом произошел конфликт. В результате водитель, находясь в салоне машины, через открытое окно нанес пешеходу удар ножом в шею. От полученного ранения мужчина скончался на месте», – добавляется в сообщении.

В ходе проведения комплекса следственных и оперативно-разыскных мероприятий личность водителя была установлена, он задержан и доставлен в следственный отдел, где написал явку с повинной. Сегодня следователь выйдет в суд с ходатайством об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

Продолжается проведение комплекса следственных действий, направленных на закрепление, полученной доказательственной базы.