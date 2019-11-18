РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 18 ноя. В понедельник утром на Октябрьском проспекте подмосковных Люберец образовалась пробка длиной около 6 километров, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

Согласно данным сервиса, движение затруднено на Октябрьском проспекте в сторону области. Длина затора составляет 5,9 километров. Пробка начинается от пересечения с Колхозной улицей и продолжается до пересечения проспекта с Егорьевским шоссе. Этот участок можно проехать за 15 минут.

Также заторы есть на Комсомольском проспекте, улицах Кирова, Комсомольской, Смирновской. Небольшие пробки образовались на Егорьевском шоссе в поселке Томилино, улицах Красной, Митрофанова, проспекте Гагарина.