РИАМО - 18 ноя. В Москве в минувшем сезоне велопроката зафиксировали 22 тысячи поездок, которые совершили гости столицы из зарубежных стран, сообщил журналистам в понедельник заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов.

«В этом году 22 тысячи поездок совершили иностранцы. Это люди, которые не живут в Москве, а приехали в город и воспользовались прокатным городским велосипедом, чтобы увидеть Москву с такого необычного ракурса - с велосипеда», - сказал Ликсутов.

По его словам, в следующем году в Москве планируется провести три велофестиваля.

Ликсутов также сообщил, что количество ДТП с участием велосипедистов в минувшем сезоне не увеличилось по сравнению с 2018 годом.

В этом году сезон велопроката стартовал в Москве 25 апреля и завершился 17 ноября. За сезон было совершено более 5,5 миллионов поездок на прокатных велосипедах, что на 18% больше, чем в 2018 году.