РИАМО - 18 ноя. В подмосковном Реутове мужчина получил проникающее ножевое ранение в ходе совместного распития алкоголя со своей сожительницей, сообщил «РИАМО в Балашихе» сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

Накануне в 13:00 на улице Гагарина в Реутове из квартиры бригада скорой помощи доставила в центральную городскую больницу Реутова мужчину 1995 года рождения с проникающим колото-резаным ранением. Его госпитализровали.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий ОУР совместно с УУП МУ МВД России «Балашихинское» за совершенное преступление установлена и доставлена в отделение полиции сожительница пострадавшего 1971 года рождения. Преступление совершено в ходе совместного распития спиртных напитков, в ссоре», – сказал собеседник агентства.

По данному факту возбуждено уголовное дело, женщину задержали.