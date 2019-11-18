РИАМО - 18 ноя. Общероссийский народный фронт предложил ужесточить федеральные правила продажи алкоголя в магазинах, по мнению ОНФ, продажа спиртного должна завершаться в 22:00 вместо 23:00, пишет в понедельник газета «Известия».

Свое предложение общественники зафиксировали в письме, которое направили в правительство РФ. Инициатива направлена на достижение целей нацпроекта «Демография».

«Организация предлагает внести поправки в федеральный закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта…» (171-ФЗ). Сейчас он позволяет продавать алкоголь с 08:00 до 23:00 по местному времени. При этом региональные власти имеют право ввести дополнительные ограничения, вплоть до полного запрета реализации спиртного в определенные дни — например, во время проведения массовых мероприятий», - отмечает издание.

Нарушение правил продажи алкоголя грозит юридическому лицу административным штрафом в размере до 300 тысяч рублей с конфискацией товара.

По мнению члена центрального штаба ОНФ, депутата Госдумы Николая Говорина, ужесточение требований к продаже спиртного позволит снизить на 9-14% число преступлений, совершаемых в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, сократится количество ДТП. Также данная мера приведет к тому, что россияне станут пить меньше алкоголя.

Представитель Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) отметил, что для ритейлеров сегодня и так действует большое количество ограничений в плане продажи спиртного. Дополнительные запреты приведут к убыткам, кроме того, граждане начнут чаще покупать контрафакт.

Председатель правления общественной ассоциации «Здоровые регионы» Алексей Шабашов поддержал предложение ОНФ, однако, по его мнению, продажи спиртных напитков должны прекращаться еще раньше - в 20:00-21:00.