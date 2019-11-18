РИАМО (МЫТИЩИ) - 18 ноя. Мужчину ранили ножом в подмосковных Мытищах, сообщил «РИАМО в Мытищах» сотрудник ГУ МВД России по Московской области.

Инцидент произошел 17 ноября в 02:29 на улица Селезнева. Бригада скорой помощи доставила в ГБУЗ МО «Мытищинская ГКБ» мужчину 1988 года рождения с ножевыми ранениями. Его госпитализировали.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий оперуполномоченным совместно с участковым за совершенное преступление установлен и доставлен в отделение полиции молодой человек 1997 года рождения. По данному факту СУ МУ МВД возбуждено уголовное дело по статье 111 часть 2 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью», – сказал сотрудник ведомства.

Преступление совершено в ходе ссоры. Мера пресечения избирается.