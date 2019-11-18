РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 18 ноя. Глава Люберец Владимир Ружицкий 20 ноября проведет традиционную ежемесячную встречу с жителями, она состоится в микрорайоне Самолет.

«В среду, 20 ноября, в школе №28 микрорайона Самолет проведу встречу с жителями. Начало в 19:00. Приглашаю всех желающих», – написал Ружицкий на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он добавил, что на встрече планируется обсудить вопросы системы образования, ЖКХ, благоустройства, строительства социальных объектов, оптимизации существующих маршрутов транспорта и ряд других актуальных тем.

Школа №28 находится по адресу: Люберцы, улица Вертолетная, дом №8.