РИАМО - 18 ноя. Федеральная служба безопасности РФ обнаружила и прекратила деятельность нарколаборатории в Подмосковье, которую создали граждане России и Украины, сообщается на сайте ведомства.

Наркотики сбывали через нелегальные интернет-магазины.

«После формирования необходимой доказательной базы три наркоторговца задержаны с поличным. В частном домовладении на территории Московской области у них обнаружены и изъяты наркотическое средство мефедрон общей массой более 41 килограмма, не менее 500 литров наркосодержащей жидкости, лабораторное оборудование и химические реактивы», - говорится в сообщении.

По данному факту возбудили уголовное дело по части 5 статьи 228.1 УК РФ - производство наркотических средств в особо крупном размере. Злоумышленникам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.