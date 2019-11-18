РИАМО (БАЛАШИХА) - 18 ноя. Мужчину, порезавшего собутыльника во время пьяной ссоры, задержали в подмосковной Балашихе, сообщил «РИАМО в Балашихе» представитель пресс-службы Главного управления МВД России по Московской области.

По его словам, 17 ноября в 12:36 из квартиры дома на улице Юбилейной в Балашихе скорая помощь доставила в Балашихинскую городскую больницу имени А.М. Дегонского 28-летнего мужчину с проникающим колото-резаным ранением.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий ОУР совместно с УУП в Следственное управление МУ МВД за совершенное преступление установлен и доставлен хозяин квартиры 1982 года рождения. Преступление совершено после совместного распития спиртных напитков, в ссоре», – сказал собеседник агентства.

По данному факту возбуждено уголовное дело по cтатье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Подозреваемый задержан.