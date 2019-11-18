РИАМО - 18 ноя. К запуску Московских центральных диаметров на 20 железнодорожных станциях отремонтировали фасады, а также кровлю уличных билетных касс и павильонов с турникетами, также предусмотрена установка новых скамеек, урн и стоек экстренного вызова, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«К открытию МЦД на 31 железнодорожной станции также обновят покрытие платформ, установят новые скамейки, урны и стойки экстренного вызова. А на 18 станциях еще заменят ограждения. Их уже обновили на платформах Одинцово, Лобня, Красногорская и Аникеевка. Работы проводят на тех станциях, где необходим ремонт», — сказал заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов.

На станциях, которые войдут в инфраструктуру Московских центральных диаметров, также начали обновлять указатели. Первой железнодорожной платформой, где появились новые элементы навигации, стала станция Одинцово. Здесь установили информационные щиты, на которых есть номер диаметра и название платформы, а также указаны номера выходов.

На указателях используются официальные обозначения диаметров — D1 и D2 в параллелограмме. Знаки окрашены в утвержденные цвета: желто-оранжевый (физалис) для МЦД-1 и ярко-розовый (фуксия) для МЦД-2. Всего Центральная пригородная пассажирская компания планирует установить около 3 тысяч навигационных указателей на первых двух диаметрах.

МЦД-1 Одинцово – Лобня и МЦД-2 Нахабино – Подольск – это 132 километра пути, 66 станций, с 27 из которых можно будет пересесть на метро, Московское центральное кольцо или радиальные направления железной дороги. МЦД-1 и МЦД-2 планируют запустить в конце ноября.

Пассажиров МЦД будут перевозить отечественные поезда «Иволга». Эти составы ускоряются стремительно и плавно, в результате пассажиры не почувствуют дискомфорта, но при этом среднее время в пути сократится. Широкие двери сократят время высадки и посадки пассажиров, этому также поспособствует отсутствие тамбура.

В «Иволгах» предусмотрены крепления для велосипедов, специальные места для хранения багажа, зоны для маломобильных пассажиров и комфортные решения для родителей с маленькими детьми. В поездах будет удобно ездить как сидя, так и стоя – здесь есть многоуровневая система поручней с «теплым» покрытием и мягкие панели, на которые можно опираться.

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