РИАМО - 18 ноя. С 20 по 23 ноября в десяти столичных центрах госуслуг «Мои документы» посетители смогут бесплатно проверить состояние своих легких, по результатам обследования врачи дадут консультации, сообщается на официальном сайте мэра города.

«Горожане пройдут скрининг-обследование на определение концентрации оксида углерода в выдохе и количества кислорода в крови, а также измерят объемные и скоростные показатели дыхания. По результатам обследования они получат медицинские консультации», - говорится в сообщении.

Медики будут вести осмотры с 08:00 до 20:00, во флагманских офисах всех желающих ждут с 10:00 до 22:00.

Помимо этого, в ближайшие дни в 11 округах Москвы состоятся тематические лекции. Так, 19 ноября в 18:00 проведут школы по отказу от курения и тематические лекции о вреде табака, а 21 ноября — о профилактике хронической обструктивной болезни легких.

Мероприятия приурочат ко Всемирному дню борьбы с хронической обструктивной болезнью легких и Международному дню отказа от курения. Всемирный день борьбы с хронической обструктивной болезнью легких отмечают ежегодно в третью среду ноября. Международный день отказа от курения отмечается каждый третий четверг ноября.