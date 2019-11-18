РИАМО - 18 ноя. В проекте «Активный гражданин» стартовало голосование, посвященное строительству Коммунарской линии московского метро, жителям столицы предлагается ответить на четыре вопроса, сообщается на официальном сайте мэра города.

«Сначала москвичи ответят, как они относятся к строительству Коммунарской линии метро. Затем респонденты укажут, каким видом транспорта пользуются чаще всего. Возможные варианты ответов: «Личный автомобиль/каршеринг», «Такси», «Наземный общественный транспорт», «Метро, включая МЦК», «Электрички», «Передвигаюсь пешком», - говорится в сообщении.

Также участники голосования должны отметить, планируют ли они в принципе пользоваться Коммунарской линией метро, и сообщить, часто ли бывают в районах, где пройдет новая ветка.

На Коммунарской линии метро построят 16 станций. Ветку свяжут пересадками с тремя другими линиями подземки, а также с Московским центральным кольцом. Коммунарская линия фактически станет дублером южных участков Сокольнической и Калужско-Рижской линий.