РИАМО - 18 ноя. Артиллерийские снаряды времен Великой Отечественной войны обнаружили в Рузском округе, угрозы жизни и деятельности населения нет, сообщается на сайте регионального главка МЧС России.

«От оперативного дежурного ЕДДС Рузского городского округа поступило сообщение об обнаружении местным жителем схрона артиллерийских снарядов времен ВОВ в количестве 50 штук. Угрозы жизни и жизнедеятельности населения нет», - говорится в сообщении.

Изъятие и уничтожение боеприпасов запланировано на понедельник.