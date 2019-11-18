РИАМО (КОРОЛЕВ) - 18 ноя. Танцевальные коллективы из Королева стали победителями Международного хореографического конкурса «Золотой жук», написала в своем Instagram-аккаунте председатель комитета образования Ирина Ваврик.

Обучающиеся объединения «Топ-Класс» и «Топ-Класс-Балет» МАУ ДО «Центр Гармония» приняли участие в конкурсе, который состоялся 16 и 17 ноября в Москве. Коллективы представили 16 номеров.

«Шестнадцать танцев – шестнадцать побед. Лауреатами I степени стали восемь номеров, звание лауреата II степени получили шесть номеров», – написала Ваврик.

Также два номера удостоили звания лауреата III степени. Руководители коллективов – Анна Дроздова и Юлия Шевелева.