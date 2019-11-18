РИАМО - 18 ноя. В этом году в Москве совершили более 5,5 миллионов поездок на прокатных велосипедах, что на 18% больше, чем в 2018 году, сообщил журналистам в понедельник заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов.

«В этом году сезон необычно длинный - почти семь месяцев. Этому способствовала хорошая погода. В этом году было совершено более 5,5 миллионов прокатов на велосипедах, это на 18% больше, чем в прошлом году. Добавилось в этом году достаточно большое количество новых велосипедов - больше тысячи. Мэр Москвы поручил в следующем году увеличить количество велосипедов еще почти на тысячу единиц, из которых более половины будут электрическими», - сказал Ликсутов.

По его словам, Москва является одним из лидеров по количеству прокатов на один велосипед - в российской столице у одного велосипеда в 2,5 раза больше пользователей, чем в Лондоне.

Ликсутов также добавил, что у москвичей велосипед становится транспортом «последней мили» - возможностью доехать до дома, минуя общественный транспорт.

В этом году сезон велопроката стартовал в Москве 25 апреля и завершился 17 ноября, хотя изначально его планировали закрыть 1 ноября.