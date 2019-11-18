РИАМО - 18 ноя. В подмосковном Одинцовском округе полицейские задержали ранее судимого 36-летнего жителя Астраханской области, подозреваемого в совершении кражи из частного дома на сумму свыше 7 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«Установлено, что злоумышленник в ночное время отжал стеклопакет и незаконно проник в частный дом, расположенный в селе Козино, откуда похитил золотые ювелирные изделия и 10 наручных часов иностранного производства, после чего с места происшествия скрылся. Общая сумма ущерба составила более 7 миллионов рублей», – сказала начальник пресс-службы главка областной полиции Татьяна Петрова.

Правонарушителя удалось задержать по месту его временного проживания в деревне Долматово. В ходе обыска в доме подозреваемого изъяли мобильные телефоны и sim-карты, а также похищенные ювелирные изделия, бижутерию и часы.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Санкция указанной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

В настоящее время мужчину заключили под стражу. Полиция устанавливает дополнительные эпизоды его противоправной деятельности.