РИАМО - 18 ноя. Совсем немного времени остается до запуска самого масштабного проекта последних лет в транспортной сфере Московского региона – диаметральных железнодорожных маршрутов. Фактически Московские центральные диаметры (МЦД) станут новым наземным метро, дополнительными артериями, которые свяжут разные города Подмосковья и столицу через ее центральную часть. В преддверии открытия движения по первым двум диаметрам РИАМО запустило специальный проект, посвященный МЦД. На странице проекта просто и понятно изложено все, что необходимо знать будущим пассажирам Московских центральных диаметров.

УЗНАТЬ ВСЕ

Спецпроект РИАМО «Московские центральные диаметры» дает возможность познакомиться с новой транспортной системой без утомительного серфинга по интернету. Все данные в спецпроекте представлены в наглядной мультимедийной форме. Современный формат позволяет погрузиться в тему всего за несколько минут, не покидая одну веб-страницу и не совершая множества кликов мышкой.

Важно и то, что для создания спецпроекта РИАМО использовало только официальные данные, поэтому читатели могут не сомневаться в их достоверности.

Из спецпроекта можно узнать, что Московские центральные диаметры имеют аналоги в Париже, Берлине и других агломерациях по всему миру, а после запуска МЦД органично впишутся в существующую транспортную сеть Москвы и Подмосковья.

Диаметры интегрируют со столичным метро, Московским центральным кольцом и радиальными направлениями железной дороги. С запуском первых двух МЦД – Белорусско-Савеловского (D1) и Курско-Рижского (D2) – общественный транспорт станет доступнее для 3,7 миллиона жителей Московского региона, которые теперь смогут проводить в пути значительно меньше времени.

О ДИАМЕТРАХ ДЕТАЛЬНО

Запуск D1 и D2 ожидается уже в конце 2019 года. Первый протянется от Одинцова до Лобни, второй свяжет Нахабино и Подольск. Эти два сквозных маршрута улучшат транспортную доступность более 45 районов Москвы и шести городов Московской области. В будущем регион пересекут еще три диаметра.

Спецпроект РИАМО позволяет оценить масштабность этого транспортного проекта – на карте можно посмотреть маршруты всех пяти МЦД, их конечные и промежуточные остановки, охват подмосковных городов новой транспортной системой, оценить близость маршрутов к аэропортам и основным автомобильным магистралям региона.

Каждому маршруту МЦД посвящен отдельный информационный блок. Он разворачивается по клику на соответствующее название. Пользователи также могут посмотреть подробную схему направления с указанием новых железнодорожных станций, его цветовое обозначение, узнать сроки запуска диаметра, его протяженность и время пути из конца в конец. На карте также указано количество станций и время в пути между конечными точками.

Пересадки с каждого диаметра на метро, МЦК, а также вокзалы и другие линии МЦД отмечены на отдельных картах. По клику карты открываются в увеличенном размере, чтобы пользователю было удобно рассмотреть их в деталях.

НА «ИВОЛГЕ» С ВЕТЕРКОМ

Спецпроект РИАМО также дает возможность заглянуть внутрь современных поездов «Иволга», которые будут курсировать по МЦД. Эти составы обладают повышенным уровнем безопасности и комфорта. Для удобства пассажиров в салоне будет бесплатный Wi-Fi, бегущая строка, USB-розетки для гаджетов и дополнительные поручни.

В вагонах предусмотрены туалеты и места для провоза багажа, велосипедов, инвалидных колясок. Поезда сконструировали так, чтобы пассажиры ехали в комфортном микроклимате и не отвлекались на шум колес.

Один такой состав состоит из шести-семи вагонов и вмещает в среднем 2 тысячи человек. На странице спецпроекта все преимущества нового поезда представляет анимированная «Иволга».

Кроме того, пролистывая фотогалерею РИАМО, будущие пассажиры МЦД смогут оценить интерьер вагонов и их оснащение, убедиться в том, что «Иволги» значительно просторнее обычных электричек и спроектированы с учетом потребностей разных групп граждан, совершающих долгие поездки.

На первом этапе поезда «Иволга» будут курсировать по МЦД в совмещенном режиме с пригородными поездами. Минимальный интервал между поездами в часы пик не превысит 5-6 минут. График работы МЦД будет аналогичен метро – с 05:30 до 01:00, а дневных технологических окон для диаметров не предусмотрено.

ОПЛАТА ПРОЕЗДА

Немаловажным для будущих пассажиров является и вопрос о том, во сколько обойдется проезд по МЦД и как можно будет оплатить поездку. Учитывая высокий интерес пользователей к этой теме, РИАМО отвело в спецпроекте большой блок для информации о тарифах, льготах и способах оплаты проезда по диаметрам.

Прежде всего, на странице спецпроекта читатели узнают, что платить за проезд можно будет всеми проездными Московского метрополитена, которые записываются на карту «Тройка». Расплатиться можно будет и банковскими картами, поддерживающими технологии PayPass/PayWave, а также гаджетами с технологиями Samsung Pay, Apple Pay и Google Pay.

При оплате «Тройкой» или бесконтактной оплате цена проезда будет зависеть от зоны. Всего их три - «Центральная», «Пригород» и «Дальняя». Цена поездки начинается от 38 рублей, при этом у пассажиров будет право на бесплатную пересадку на метро, МЦК и другие линии МЦД в течение 90 минут с момента первой валидации билета.

Кроме того, для удобства пассажиров сохранятся действующие тарифы на проезд в пригородных электричках. Существующее зонирование для них не изменится. Однако при данном виде оплаты бесплатная пересадка на другие виды транспорта не предусматривается.

КАК ВЫГОДНЕЕ

Чтобы читатель смог разобраться, сколько придется платить за проезд по первым двум Московским центральным диаметрам, на странице спецпроекта РИАМО есть карта зон МЦД и таблица стоимости проезда с учетом способа оплаты и зонирования. Также приведены примеры конкретных маршрутов и стоимости проезда по ним, указаны нюансы оплаты, преимущества того или иного способа оплаты.

Например, оплата «Тройкой» и банковской картой выгоднее, если поездка предусматривает пересадку между диаметром и метро. Оплата по тарифам ЦППК будет выгоднее для тех, кто совершает поездку по диаметру без пересадок или путешествует по Подмосковью.

Кроме того, на странице спецпроекта можно узнать, какие категории граждан имеют право льготного проезда по Московским центральным диаметрам.

Также РИАМО рассказывает о дополнительных услугах, которые будут доступны пассажирам нового наземного метро. Это единая база забытых вещей и ЦОМП – центр, сотрудники которого будут помогать гражданам, испытывающим трудности при передвижении – инвалиды, пожилые люди, родители с детьми. На странице спецпроекта можно узнать, как инспекторы ЦОМП смогут помочь маломобильным пассажирам и по какому графику будет работать этот центр.