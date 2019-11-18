РИАМО - 18 ноя. Мобильное приложение «Госуслуги Москвы» обновили для удобства пользователей, в частности, у них появилась возможность подписаться на уведомления о необходимости передать показания счетчиков электричества, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Приложение «Госуслуги Москвы» работает с 2012 года. Оно дает москвичам доступ к самым полезным сервисам.

«Теперь пользователям не обязательно обращаться в техподдержку при появлении вопросов о городских сервисах. Ответы по самым востребованным темам собраны в обновленном разделе «Помощь». Кроме того, в обновленном приложении «Госуслуги Москвы» столичные студенты, аспиранты и ординаторы могут проверить, включено ли их имя в реестр студентов. Это обязательное условие для того, чтобы подать заявление на выпуск или перевыпуск карты москвича», — сказал сотрудник пресс-службы департамента информационных технологий Москвы.

Кроме того, обладатели карты москвича могут воспользоваться новым удобным фильтром, чтобы быть в курсе предложений партнеров дисконтной программы. Чтобы получить скидку, необязательно иметь карту при себе - пользователи могут завести виртуальную карту в мобильном приложении. На кассе достаточно будет показать ее со смартфона.

Самые популярные вопросы жителей столицы, которые касаются работы приложения и городских сервисов, теперь представлены в разделе «Помощь». Они поделены на 12 категорий, при выборе категории пользователю откроется список часто задаваемых вопросов. Для каждого из них подготовлен ответ в виде небольшой статьи или рекомендации.

После обновления горожане могут настроить подписку на получение push- и/или email-уведомлений с напоминанием о том, когда нужно передать показания приборов учета электроэнергии. Кроме того, в разделе «Ветеринарные» можно подписаться на рассылку уведомлений, которые помогут владельцам питомцев не забыть о ежегодной плановой вакцинации от бешенства и от лептоспироза.

Модернизация коснулась и интерфейса приложения «Госуслуги Москвы». В разделе «Услуги» обновился список услуг и сервисов, теперь они расположены в порядке популярности и востребованности.