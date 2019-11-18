РИАМО - 18 ноя. В понедельник утром в аэропортах Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский отменили и задержали почти 50 прилетов и вылетов, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания».

Во Внукове задержали 23 рейса, еще четыре отменили. В аэропорту Домодедово девять рейсов задержали и отменили четыре. В Шереметьеве задерживаются шесть прилетов и вылетов.

По данным онлайн-табло аэропорта Жуковский, в этой воздушной гавани отменен один рейс.

Информация о задержке или отмене рейса должна доводиться до пассажиров авиакомпаниями или обслуживающими аэропорт организациями непосредственно в самой воздушной гавани. Данные предоставляются в визуальной или акустической форме. Задержкой считается отклонение рейса от расписания на 30 и более минут.