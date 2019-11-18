РИАМО - 18 ноя. Приезжего из Кемеровской области задержали в столичной подземке за порчу скульптуры в переходе между станциями «Римская» и «Площадь Ильича», говорится в сообщении пресс-службы УВД на Московском метрополитене.

Как отмечается в материале, задержание произошло еще 30 октября.

«Сотрудником полиции УВД на Московском метрополитене на станции метро «Римская» Люблинско-Дмитровской линии Московского метрополитена задержан 36-летний уроженец Кемеровской области, который раскрасил скульптуру, расположенную у эскалатора на переход станции метро «Площадь Ильича», - говорится в сообщении.

Вандала доставили в отделение полиции. В отношении мужчины был составлен протокол об административном правонарушении.