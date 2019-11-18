РИАМО - 18 ноя. Из-за сильного тумана в Москве автомобилистам следует проявлять особую внимательность на дорогах города, сообщается в Twitter-аккаунте Центра организации дорожного движения столичного правительства.

«В Москве сильный туман, видимость плохая. Будьте внимательны на дороге, держите дистанцию, соблюдайте скоростной режим», - говорится в сообщении.

По прогнозам синоптиков, в понедельник в Московском регионе ожидается облачная погода и до плюс 9 градусов. Относительная влажность воздуха составит 80-85%. Атмосферное давление останется высоким и в середине дня составит 758 миллиметров ртутного столба.