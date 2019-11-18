РИАМО - 18 ноя. В подмосковной Балашихе росгвардейцы задержали троих злоумышленников, которые пытались совершить кражу различных товаров из гипермаркета на шоссе Энтузиастов, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Росгвардии по Московской области.

Экипаж группы задержания Балашихинского отдела вневедомственной охраны выехал по сигналу «Тревога» в охраняемый торговый объект.

«Прибыв на место происшествия, росгвардейцы выяснили, что трое молодых людей пытались пронести через кассовую зону три электрические зубные щетки и канцелярские принадлежности, спрятанные в рюкзаке. Правоохранители остановили и задержали подозреваемых на выходе из торгового зала», - говорится в сообщении.

В ходе разбирательств выяснилось, что рюкзак, в котором молодые люди пытались пронести товар, также был украден в этом магазине. По словам подозреваемых, они не знают друг друга и в магазин пришли по отдельности.

Задержанных передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства. Злоумышленниками оказались ранее не судимые местные жители в возрасте до 35 лет, в том числе женщина.