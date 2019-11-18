РИАМО - 18 ноя. Четырех человек спасли в ходе тушения пожара в сильно захламленной квартире на Живописной улице в Москве, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по столице.

Вечером в минувшее воскресенье, 17 ноября, спасателям сообщили о пожаре в квартире по адресу: Живописная улица, дом 20.

«Оперативно прибывшими пожарно-спасательными подразделениями было установлено, что происходило загорание личных вещей и мебели в квартире на первом этаже пятиэтажного жилого дома. Площадь загорания составила 6 квадратных метров. Квартира была сильно захламлена, что затрудняло поиск людей и очага загорания», - говорится в сообщении.

До прибытия пожарных 20 человек самостоятельно покинули здание. Слаженными действиями пожарные спасли с вышележащих этажей четырех человек и эвакуировали еще шесть человек.

В 00:20 понедельника пожар был ликвидирован. Информации о пострадавших не поступало.