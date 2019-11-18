РИАМО - 18 ноя. Облачная погода и до плюс 9 градусов ожидается в Москве и Подмосковье в понедельник, относительная влажность составит почти 80-85%, сообщается на сайте «Метеоновости».



«Предстоящим днем столица и область останутся на северо-западной периферии антициклона. При облачной погоде с прояснениями без существенных осадков. Максимальная температура в столице плюс 5-7, по области плюс 4-9 градусов», - говорится в сообщении.



Ветер будет дуть юго-западный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление останется высоким и в середине дня составит 758 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность около 80-85%.



«Повышенная влажность воздуха на фоне высокого атмосферного давления будут создавать дискомфорт не только метеозависимым, но и вполне здоровым людям. Лицам, перенесшим сосудистые катастрофы, страдающим сердечными заболеваниями и нарушением мозгового кровообращения, необходимо заранее принять рекомендованные врачом лекарства и постараться соблюдать режим труда и отдыха», - предупреждают синоптики.