РИАМО - 17 ноя. В Московской области прошел традиционный день открытых дверей Российской армии, в Дне призывника приняли участие свыше 800 членов военно-патриотических организаций региона, сообщается на сайте министерства обороны РФ.

Мероприятие прошло на территории военного городка Дуброво Богородского городского округа.

«Ежегодно совместно с Минобороны России проводим областной День призывника для молодежи Подмосковья, чтобы ребята своими глазами могли увидеть, что служба в армии - это не обязанность, а интересная возможность стать сильнее, мудрее, выносливее, ответственнее, а также определиться с родом войск, в которых они бы хотели проходить срочную службу», - сказала исполняющая обязанности министра правительства региона по социальным коммуникациям Елена Красная.

Она добавила, что для многих это мероприятие представляет возможность найти свое дело, оставшись служить в армии по контракту после срочной службы.

Молодежь Подмосковья смогла посетить объекты воинской части. Также ребята и девушки стали участниками V всероссийской акции «Есть такая профессия – Родину защищать».