РИАМО - 17 ноя. Движение транспорта на Шарикоподшипниковском путепроводе в столице снова осуществляется свободно после ограничений из-за дорожной аварии, сообщается в Twitter-аккаунте «Московский транспорт».

Ранее на путепроводе кратковременно перекрывали дорогу в сторону Подмосковья, это было необходимо для ликвидации последствий дорожной аварии.

«Проезжая часть освобождена, движение свободно», - говорится в сообщении.

В ООН назвали главные причины смертности на дорогах России>>