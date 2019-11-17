РИАМО - 17 ноя. Столичных водителей предупредили о кратковременных перекрытиях на путепроводе на юго-востоке столицы из-за дорожной аварии, сообщается в Twitter-аккаунте «Московской транспорт».

«В Шарикоподшипниковском путепроводе возможны кратковременные перекрытия в сторону области», - говорится в сообщении.

Перекрытия необходимы для ликвидации последствий дорожной аварии.

Движение на путепроводе на юго‑востоке Москвы восстановили после ДТП>>