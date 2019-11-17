РИАМО - 17 ноя. В воскресенье вечером в столичных воздушных гаванях Шереметьево, Домодедово и Внуково отменили и задержали 30 прилетов и вылетов, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания».

Во Внукове задержали девять рейсов, еще шесть отменили. В аэропорту Домодедово задержали и отменили по четыре рейса. В Шереметьеве задерживаются семь прилетов и вылетов.

По данным онлайн-табло аэропорта Жуковский, в этой воздушной гавани отмен и задержек рейсов нет.

Информация о задержке или отмене рейса, а также о причинах этого должна доводиться до пассажиров авиакомпаниями или обслуживающими аэропорт организациями непосредственно в самой воздушной гавани. Данные предоставляются в визуальной или акустической форме. Задержкой считается отклонение рейса от расписания на 30 и более минут.