РИАМО - 17 ноя. Сотрудники столичных экстренных служб проверяют анонимные сообщения о минировании телецентра «Останкино» на улице Академика Королева, двух школ и медицинского института имени Пирогова, сообщает ТАСС.

«Поступило анонимное сообщение об угрозе взрыва по адресу: улица Академика Королева, 12. Там расположен телецентр «Останкино». Специалисты проверяют сообщение», - сказал источник в экстренных службах.

Он добавил, что также поступила информация о минировании школ на улицах Хамовнический вал и Куусинена, а также в Российском национальном исследовательском медицинском университете им. Н.И. Пирогова.

По всем адресам работают специалисты экстренных служб.

По информации источника агентства в правоохранительных органах, в школах и мединституте проверки завершены, там ничего опасного не нашли.