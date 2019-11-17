РИАМО - 17 ноя. Пассажир Михаил Галин, которого компания «Аэрофлот» лишила бонусных миль за обманом провезенного в салоне самолета толстого кота, предложил авиакомпании перевести его аннулированные мили на благотворительность.

Ранее Галин пожаловался, что в Латвии его кота пустили в салон самолета, но в Шереметьеве при регистрации рейса «Аэрофлота» во Владивосток зафиксировали превышение нормы веса: животное весило 10 килограммов вместо восьми. Мужчине предложили сдать кота в багаж. Но Галин подменил кота на взвешивании, а в салон взял своего питомца. После огласки истории «Аэрофлот» лишил мужчину накопленных бонусов и исключил из программы лояльности.

«Многие из вас предлагали перечислить свои мили по бонусной программе «Аэрофлота» на мой счет. К сожалению, счет заблокирован, и я хочу попросить вас перевести эти мили на благотворительный счет «Мили милосердия», который предусматривает бонусная программа «Аэрофлота». Хочу попросить «Аэрофлот» сделать то же самое с бонусными баллами, которые компания аннулировала», - написал Галин в Instagram.

Он отметил, что такое решение может стать правильным завершением истории маленького кота и большой авиакомпании.

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