РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 ноя. Активисты провели митинг против незаконных асфальтовых заводов в промзоне «Северная» в Подольске и потребовали перенести их дальше от жилых домов, сообщил «РИАМО в Подольске» организатор митинга Михаил Чириков.

По его словам, в воскресенье активисты округа провели согласованный митинг против промзоны «Северная», в том числе против незаконных асфальтовых заводов, а также предприятий ООО «Вторчермет» и кабельного завода ООО «ТПД Паритет».

«Всего в мероприятии приняли участие около 40 человек. На митинге приняли решения отправить резолюцию (митинга - ред.) начальнику УМВД России по Подольску с требованием предоставления ответственного лица, который будет вместе с жителями и сотрудниками УМВД предотвращать работу незаконных асфальтовых заводов. Также мы потребовали перенести асфальтовые заводы, «Вторчермет» и кабельный завод подальше от жилых домов», - сказал Чириков.

Также активисты планируют обращаться в совет депутатов округа для изменения вида использования территории промзоны на общественно-деловую и к главе округа для организации встречи по проблеме с экологией с жителями в микрорайоне Силикатная-2.