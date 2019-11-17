РИАМО - 17 ноя. В Москве на Ярославском шоссе произошла дорожная авария с участием легкового автомобиля и микроавтобуса, в ДТП никто не пострадал, сообщил РИАМО в воскресенье сотрудник пресс-службы управления столичного ГИБДД.

«На Ярославском шоссе в районе дома 170 произошло столкновение автомобиля и микроавтобуса. Без пострадавших», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что все обстоятельства дорожной аварии в настоящий момент выясняются.