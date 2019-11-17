РИАМО - 17 ноя. Учеников столичных школ приглашают на практикумы по решению олимпиадных задач по математике и каллиграфии, созданию макетов космических кораблей и проектированию роботов, которые пройдут 23 ноября в рамках проекта «Субботы московского школьника», сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Российский технологический университет приглашает старшеклассников на занятие по математике. Ребята будут решать олимпиадные задачи на нахождение максимальных и минимальных величин», – говорится в сообщении.

О новейших российских самолетах, которые еще только разрабатываются, можно будет узнать в Центральном доме авиации и космонавтики ДОСААФ России. В Городском психолого-педагогическом центре для школьников проведут деловую игру, на которой ребята научатся грамотно составлять резюме, эффективно презентовать себя.

Московский городской педагогический университет приглашает побывать в школе будущего. Ребят ждут мастер-классы, посвященные новым форматам и технологиям обучения. В Дипломатической академии МИД РФ для школьников проведут мастер-класс по ведению переговоров.

Руководитель департамента образовательной политики Российского движения школьников, федеральный эксперт всероссийских конкурсов Андрей Толкачев во Дворце творчества детей и молодежи имени А.П. Гайдара проведет практикум по проектной деятельности, расскажет, как определиться с идеей для проекта и сделать его успешным.

В детском телевизионном учебном центре «Темоцентр» можно узнать, как словари и энциклопедии помогают в работе тележурналиста.