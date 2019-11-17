РИАМО - 17 ноя. Частный дом в поселении Щаповское новой Москвы обокрали на 4,1 миллиона рублей, неизвестный похитил серебряные часы стоимостью 50 тысяч долларов и свыше 700 тысяч рублей, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве.

«Неизвестный проник в дом, откуда совершил кражу принадлежащих владельцу наручных серебряных часов стоимостью 50 тысяч долларов США и денежных средств в сумме 742 тысячи рублей. Материальный ущерб составил около 4,1 миллиона рублей», – сказал собеседник агентства.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Личность подозреваемого устанавливается.