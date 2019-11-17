РИАМО - 17 ноя. Лучшим пилотом пожарного вертолета в этом году в столице стал инструктор-методист Московского авиационного центра (МАЦ) Алексей Паршиков, он рассказал о своей профессии и принципах работы пожарной авиации, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

С начала текущего года вертолеты МАЦ приняли участие в тушении свыше 10 крупных пожаров в Москве и Подмосковье. На вооружении у МАЦ четыре пожарных вертолета – 28-тонный Ми-26Т и три Ка-32А.

«Ка-32А – один из лучших вертолетов, на которых я летал. Именно для своих задач. Он компактный, не сильно реагирует на ветер. Это большой плюс, особенно в условиях плотной застройки города», – подчеркнул Паршиков.

Он уточнил, что на пожаре слив воды выполняет бортовой механик, который прицеливается сам или по команде экипажа. Специалист находится у задней двери вертолета, рядом расположен выпуклый блистер (иллюминатор из прочной прозрачной пластмассы), чтобы он мог наблюдать за ситуацией.

Специальным гидравлическим захватом ГРАПЛ управляет пилот, но ему обязательно помогает механик, так как у пилота может быть ограничен обзор.

«Я могу чуть влево сместиться, и вертолет закроет мне объект. Тогда я поднимаю вертолет только по команде. Случаи бывают всякие, бортмеханик всегда подсказывает», – пояснил пилот.

Паршиков уверен, что перед вылетом вертолет обязательно надо потрогать, потому что пилоту вместе с машиной в воздух подниматься.

Алексей Паршиков работает в МАЦ с 2017 года, всего за штурвалом он провел 28 лет и освоил пять типов воздушных судов: Ми-8, Ми-24, Ми-26, Ка-27, Ка-32А. Его старший сын пошел по стопам отца.

Московский авиационный центр был создан в 2003 году. Сейчас в его распоряжении 10 воздушных судов.